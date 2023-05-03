مساء اليوم.. مترو الأنفاق يغلق محطة جامعة القاهرة لمدة 48 ساعة

وأوضحت إدارة مترو الأنفاق أن سبب غلق محطة مترو جامعة القاهرة يومى الخميس والجمعة، هو استكمال تنفيذ أعمال كوبرى أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهرة، وذلك في إطار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق أن الخط الثاني سيعمل بالكامل كالمعتاد من محطة شبرا الخيمة وحتى محطة المنيب مع عدم توقف القطارات بمحطة جامعة القاهرة خلال تلك الفترة.

وأشارت الهيئة القومية للأنفاق إلى أن العمل سيجرى على قدم وساق خلال المدة المشار إليها لعودة حركة القطارات بمحطة مترو جامعة القاهرة إلى طبيعتها، كما يتم تكثيف كافة الأعمال لإنهاء اعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو لتكون فى استقبال الركاب بنهاية العام الحالى.