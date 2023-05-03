محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان المشروعات الخدمية بقرى منية المرشد ضمن حياة كريمة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المشروعات الخدمية التي شهدتها قرى منية المرشد التابعة لمركز مطوبس، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتقى محافظ كفر الشيخ بعدد من أهالي القرى، واستمع لمطالبهم، معبرين عن سعادتهم بما شهدتها قرى مطوبس من مشروعات خدمية في 12 قطاع.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، واللواء حاتم الهيدبي،رئيس مركز ومدينة مطوبس.

وتفقد محافظ كفر الشيخ المركز الطبي بمنية المرشد، والعمارات السكنية ال 9 الجاري إقامتها بالقرية، وتتكون كل وحدة سكنية 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، وتابع الأعمال الجارية لرفع كفاءة محطة الرفع، والأعمال الجارية في تأهيل ترعة منية المرشد، وتبطين ترعة السعداء بالجواد الغربي، مؤكداً أنه تم الانتهاء من إنشاء وتوسعات وصيانة 10 مدارس، وجاري توسعات في محطة الشرب بمنية المرشد بنسبة تنفيذ 70%، وجاري الانتهاء من تحسين مياه الشرب بمنية المرشد وبعزبة عمرو والقني والجواد الغربي وكوم دميس وبقرية ابيانه.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة 4 مراكز شباب وملاعب، وجاري تنفيذ 4 مشروعات توصيل الغاز الطبيعي بقرى منية المرشد، وجاري الإنتهاء من مركز طبي منية المرشد بنسبة تنفيذ 83%، والوحدة الصحية عمرو بالمفتي بنسبة تنفيذ 90%، والانتهاء من رفع كفاءة وحدة طب الأسرة بكوم دميس وابيانه، وتم الانتهاء من المجمع الخدمي والمجمع الزراعي ونقطة اسعاف الهكس، وجاري الانتهاء من مكتبي بريد ابيانه والقني.



وقع انشاء مشروعات خدمية



مركز شباب برنبال



مركز شباب منية المرشد



مركز تنمية الاسرة



مجمعات خدمية بمنية المرشد



سكن كريم بمنية المرشد



انشاء كوبري الهكس



تقطة اطفال برنبال



العمارات السكنية بمنية المرشد