محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان المشروعات الخدمية بـ"حياة كريمة" بقرية برنبال

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، المشروعات الخدمية التى شهدتها قرية برنبال التابعة لمركز مطوبس، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتفقد محافظ كفر الشيخ محطة رفع الصرف بالقرية، والعمارات السكنية التى جرى اقامتها بالقرية، وتتكون كل وحدة سكنية 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، والمجمع الحكومى والمجمع الزراعى والمجمع البيطرى ببرنبال، ومركز شباب برنبال، والتقى بعدد من المواطنين خلال جولته.

كما تفقد تأهيل 3 ترع"، إنشاء 3 كباري" المصرى، عطية، إصلاح السخانية"، والانتهاء من صيانة كوبرى معدية مهدى وكوبرى فم الخليج، وجارى إنشاء كوبرى المعهد الدينى بنسبة تنفيذ 70%، والانتهاء من صيانة وتوسعات 12 مدرسة، والانتهاء من 4 مشروعات تحسين مياه.

وتفقد محافظ كفر الشيخ الوحدة الصحية بقرية البرنمبال، بنسبة تنفيذ 70%، و3 عمارات سكنية بنسبة تنفيذ 96%، واطلع على نسب تنفيذ مركز طبى خليج بحرى بنسبة 75%، ووحدة صحية خليج قبلى بنسبة تنفيذ 70%، والانتهاء من رفع كفاءة 3 مراكز شباب، " خليج قبلى، خليج بحرى، معدية مهدى، وتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى بقرية برنبال بنسبة تنفيذ 94%، وبقرية معدية مهدى بنسبة 94%، وجارى الانتهاء من شبكة الاتصالات بقرية برنبال بنسبة تنفيذ 75%، وبقرية معدية مهدى بنسبة تنفيذ 98%.

كما اطلع محافظ كفر الشيخ على ما يتم تنفيذه فى قطاع الكهرباء من تنفيذ شبكات الكهرباء بقرى برنبال ومعدية مهدى وخليج قبلى وخليج بحرى، وجارى إنشاء 3 مكاتب بريد نموذجية بالروس والدفيانة والسيد البدوى، وجارى تنفيذ مركز تأهيل اجتماعى، بنسبة تنفيذ 30%، ووحدة تضامن اجتماعى بالروس بنسبة تنفٌذ 80%، وتم الانتهاء من تطوير مركز تنمية الأسرة بنبال.