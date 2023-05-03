محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية بمركز حضانات مستشفى الصدر

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة التجهيزات النهائية بمركز الحضانات الجديد التابع لمستشفى الصدر، تمهيدا لتشغيله رسميا ودخوله الخدمة قريبا، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور عمر موسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس محمد جيلانى، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس عصام الدين شحات مدير هيئة الأبنية التعليمية، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، والدكتورة سمر عاطف، مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة.

وقال محافظ قنا ، أن مشروع مركز الحضانات الجديد يتكون من طابقين تم رفع كفائتهما بمبنى استراحة مستشفى الصدر، وسوف يضم 20 حضانة عناية مركزة أطفال مبتسرين بتمويل من بنك ناصر الاجتماعى بقيمة 4.5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المركز يعد إضافة حقيقية لمنظومة الصحة بالمحافظة، ومن ثم سوف يسهم فى سد العجز بالحضانات، وإتاحة توفير الخدمات الطبية والعلاجية للأطفال حديثى الولادة.

وأضاف الداودى، أن المركز مزود بوحدات لتحضير الرضعات الصناعية للأطفال، وغرفة للرضاعة الطبيعية، واستقبال وطوارئ، لافتا إلى أنه تم مراعاة تطبيق معايير الجودة فى إنشاء وتجهيز مركز الحضانات، وكذلك مراعاة سياسات مكافحة العدوى، وجارى توريد التجهيزات الطبية اللازمة لبدء تشغيل المركز، مؤكدا أن المحافظة تبذل جهودا كبيرة للاستمرار فى تحسين ورفع كفاءة الخدمات الطبية فى كافة التخصصات، والتى تأتى فى مقدمة اهتمامات الدولة.