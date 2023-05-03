محافظ دمياط تجري حركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن

دمياط - هيثم مراد

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حركة تنقلات محدودة بين عدد من رؤساء القري والمدن داخل المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير العمل داخل الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، وجاءت الحركة لتشمل تغيير رؤساء عدد من رؤساء القري التابعة لمركزي كفر سعد وكفر البطيخ.

وتابعت أعمال التطوير التى تجري داخل الوحدات المحلية وكذلك متابعة نتائج حملات النظافة وملف التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، الأمر الذي يضمن تحقيق أفضل النتائج في تلك الملفات داخل المحافظة ومدنها.

وشددت محافظ دمياط على ضرورة الالتزام بتحقيق النتائج المطلوبة في تلك الملفات، مع الاهتمام بتطوير العمل داخل المحليات بشكل دائم مستمر، بما يضمن الوصول إلي الأهداف المنشودة، وتابعت محافظ دمياط أنه يتم تطوير منظومة النظافة مع تزويدها بالمعدات المطلوبة للوصول إلى نتائج مرضية في كافة أنحاء المحافظة، موضحة أن دمياط تشهد طفرة كبيرة فى تطوير المحليات هذه الأثناء.

كما طالبت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة، مع تكرار الزيارات الميدانية للوقوف على أبرز المعوقات التى تعرقل سير العمل لتقديم الحلول المناسبة لها، مشددة على أنه سيتم التعامل بمنتهي الحسم مع المخالفين لتلك التعليمات والمقصرين في تنفيذ تلك الخطط الخاصة بتنمية وتطوير الخدمات المحلية التي تقدمها المحافظة للمواطنين.

يذكر أن محافظ دمياط نفذت عدة جولات ميدانية استهدفت عدة قرى، لمتابعة ماتم تحقيقه في عدة ملفات أبرزها النظافة ورفع التعديات على أملاك الدولة وكذلك الأراضي الزراعية.