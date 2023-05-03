محافظ المنوفية يناقش ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة

ترأس اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً موسعاً لمناقشة واستعراض ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2023/ 2024 وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك عقب حصول محافظة المنوفية على حافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلى.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، والدكتور أمجد عمارة عميد كلية التجارة جامعة المنوفية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة، ومديرى إدارات التخطيط والمتابعة والبيئة والتحول الرقمي بالديوان العام وبمشاركة منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والشباب وذوي الهمم.

وناقش محافظ المنوفية ملامح خطة توزيع الاعتمادات للخطة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد على مستوى مراكز المدن والأحياء، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، كما حرص المحافظ على إشراك قطاع منظمات المجتمع المدني والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهمم للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تنفيذ آليات الخطة وتحديد الأولويات في تنفيذ المشروعات التى سيتم إدراجها بالخطة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين بهدف إحداث نقلة نوعية شاملة بمستوى القطاعات المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطن المنوفى.

وخلال الاجتماع، أشار محافظ المنوفية إلى أن اعتمادات المحافظة للعام المالى الجديد بلغت (625,983) مليون جنيه بعد الحصول على نسبة حافز التميز وسيتم توزيع تلك الاستثمارات بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات ، ومن أهم القطاعات ( الكهرباء ، والطرق النقل ، تحسين البيئة ، تدعيم الإحتياجات ، أمن وإطفاء ومرور ، إنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية ) ، موجهاً الجهاز التنفيذى ببذل المزيد من الجهد وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية لتنفيذ الخطة الاستثمارية وفقاً للشروط والضوابط المحددة لضمان حصول المنوفية على حافز الأداء للمرة الثانية على التوالى وزيادة موازنة المحافظة ، مشدداً بضرورة الالتزام ببرامج الخطة المعتمدة وتوحيد الجهود لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتماشياً مع أهداف المبادرة الرئاسية لتنمية وتطوير الريف المصرى.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة الميدانية لكافة المشروعات المنفذة التى تتم على أرض الواقع والتواصل المباشر مع الشركات لتقديم الدعم اللوجستى وتذليل العقبات لنهو المشروعات وفق البرنامج المخطط ، مشدداً على التنسيق الكامل بين مديريات الخدمات والوحدات المحلية بشأن سرعة إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة حفاظاً على الإنفاق العام، موجهاً بضرورة عرض موقف الخطة الاستثمارية ومعوقات التنفيذ أول بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة وكذا نسب التنفيذ بمختلف قطاعات المحافظة.