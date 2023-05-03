محافظ الفيوم يناقش مشروع الشمول المالى بالمحافظة

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعا مع مسئولى البنك الأهلى المصري، وشركة "إى فاينانس جروب" المالية، لمناقشة مشروع تمويل الشمول المالى الذى يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتورة إنجى أباظة مدير التمكين الاقتصادى، ومشروع تنمية الأسرة المصرية بوزارة التخطيط أحمد رائف نائب رئيس قطاع تطوير المشروعات "إى فاينانس" وأحمد الغزالى مدير إدارة استراتيجية الشمول المالى قطاع التخطيط الاستراتيجي بالبنك الأهلى المصرى وتامر بدر مدير إدارة قطاع برامج التمويل والشراكات المحلية، والمحاسب أحمد سامح هيكل بقطاع برامج التمويل والشراكات المحلية بالبنك الأهلى المصري، والأستاذ خالد مكى رئيس وحدة الإقراض الرقمى ب "إى أسواق " إحدى شركات "إى فاينانس جروب"، ودينا وحيد مدير الحساب المالى بشركة "إى أسواق".

أشار محافظ الفيوم إلى أهمية تنفيذ مبادرة الشمول المالى التى ينفذها البنك الأهلى المصرى بالتعاون مع شركة "إى فاينانس" بالمحافظة، ودورها فى تنمية الأسرة وزيادة الدخل والحد من معدلات الفقر، وتقليل الدعم النقدى المباشر للأشخاص واعتمادهم على مشروعاتهم الخاصة لتحسين مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية المستدامة، موجهًا بضرورة تحديد القرى المستهدفة من المشروع بمختلف مناطق المحافظة، لإقامة ندوات وحملات توعوية للمواطنين لتحقيق النتائج المرجوة من خلال الوصول إلى الفئات الجادة فى إقامة المشروعات وتلقى الدعم المعرفى والمالى لتحسين الوضع الاقتصادى على مستوى المحافظة.

وأوضح نائب رئيس قطاع تطوير المشروعات بشركة "إى فاينانس" أن مشروع الشمول المالى يهدف إلى خلق مصادر للدخل لتحسين مستوى المعيشة، وذلك من خلال التمويل المالى للمشروعات، والعمل على تنفيذ المبادرات، والندوات التوعوية للمواطنين داخل القرى لزيادة خبراتهم، ورفع كفائتهم وتدريبهم لإقامة المشروعات وإدارتها، وتسويقها للحصول على أفضل النتائج المرجوة.

وأضاف أن هناك خطة لعمل ندوات تعريفية بمشروع الشمول المالى بعدد20 قرية من قرى محافظة الفيوم تبدأ بقرية مطول بمركز إطسا وتستمر لمدة ثلاثة أيام يحاضر فيها خبراء من البنك الأهلى المصرى وشركة "إى أسواق".

فيما أوضحت مدير التمكين الاقتصادى بوزارة التخطيط، أن الوزارة تعمل على وضع الخطة الاستثمارية للدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فى إطار أهداف رؤية مصر 2030 بما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتحول من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمي، وبالتعاون مع عدة جهات من خلال عقد البروتوكولات، والشراكات الوطنية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتنفيذ المرحلة الاولى ببروتوكول تنمية الأسرة بمحافظة الفيوم،. وذلك من خلال تدريب وتأهيل السيدات على تكوين فكرة المشروع، وتدريبهن على كيفية إدارتها، من خلال قطاع الخدمات غير المالية بالبنك الأهلى "رواد النيل" بالشراكة مع "اليونيدو"، بالإضافة إلى وضع المعايير والمؤشرات لقياس مدى استدامة المشاريع التى سوف تنفذ عن طريق السيدات لتحقيق أهداف التمويل المستدام والتنمية المستدامة.