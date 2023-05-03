محافظ الدقهلية يكرم 120 عاملا من المتميزين بالشركات

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، احتفالية المحافظة بعيد العمال 2023م والتى تم تنفيذها بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالدقهلية، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والمستشار ياسر سعيد وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، ومجدى أبوشريحة رئيس الاتحاد المحلى لعمال الدقهلية، وأعضاء وممثلى النقابات العمالية ورؤساء اللجان العمالية وممثلى وأصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة على أرض الدقهلية.

وفى كلمته خلال الاحتفالية وجه "مختار" الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على إتاحته المناخ الملائم لاقامة الفاعليات التى تحتفى بعمال مصر الأوفياء وتكريمهم فى عيدهم وأيضا العديد من الفاعليات الأخرى فى جميع المجالات التى تحقق أهداف واستراتيجية الدولة المصرية.

وقال "مختار"إن الدولة المصرية بكامل أجهزتها تفخر بما يقدمه العمال من جهود متواصله على مر التاريخ لتحقيق التقدم والازدهار لمصرنا الغالية، مشيرا إلى أن التاريخ يسجل الدور المحورى للعمال المصريين فى بناء هذا الوطن العزيز على العصور بحروف من نور فمنذ فجر التاريخ وحتى الآن والحضارة المصرية الخالدة تتحدث عن تقديس المصريين للعمل.

ومن جانبه قال وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن وزير القوى العاملة أن الوزارة حريصة كل الحرص على تقديم كل الدعم والرعاية للعمال بهدف العمل على تحقيق أهداف الدولة المصرية فى الرقى والازدهار وزيادة وجودة الإنتاج فى كافة المجالات.

وخلال الاحتفالية كرم "مختار" عدد 120 عاملا من العمال المتميزين العاملين بالشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة علي ارض الدقهلية، وأيضا عدد من القيادات والعاملين بقطاعات مديرية القوى العاملة بالدقهلية، وعدد من النقابيين من اتحاد عمال الدقهلية حيث سلمهم "مختار" شهادات التقدير والجوائز العينية والمالية المقدمة من الشركات العاملين بها تقديرا واعترافا وامتنانا لدورهم البناء فى العمل والإنجاز.

وقد وجه "مختار"الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة ومديرية القوي العاملة بالدقهلية، للجهود المتميزة فى دعم ورعاية العمال واتاحة الفرص التدريبية الهادفة التي تساهم في تنمية وزيادة الانتاج فضلا عن الفرص التدريبية التي تفتح امام المتدربين مجالات جديد للانخراط في سوق العمل.

وفي نهاية الاحتفالية قدم "مختار"خالص التهنئة للعمال المكرمين مشيرا أن تكريم هذه النماذج المشرفة من عمال الدقهلية فى عيدهم هو فى الحقيقة تكريم لكل العمال فى ربوع مصر.