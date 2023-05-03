محافظ الدقهلية إزالة 136 حالة تعد بالمراكز والأحياء

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار اعمال المرحلة الاولي من الموجة 21 لازالة التعديات علي أراضي الدولة بنطاق محافظة الدقهلية، واشار "مختار" ان الموجة المشار اليها يتم تنفيذها علي ثلاث مراحل حيث تستمر المرحلة الأولي منها حتي 19مايو القادم.

كما أشار "مختار" الي ان هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية امن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة..

واوضح "مختار" انه تم اليوم تنفيذ 34 قرار إزالة تعدي بالزراعة علي مساحة 5 فدان 3 قيراط 9 سهم بمراكز السنبلاوين ودكرنس، ولاية الموارد المائية والري وهيئة الأوقاف المصرية ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية الموجة 136حاله تعدي منهم عدد 74 قرار إزالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة 2201 متر مربع وعدد 60 قرار إزالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 15 فدان 19 قيراط 8 سهم بالاضافة إلي عدد 2 قرار إزالة تعدي بالبناء علي الرقعة الزراعية بمساحة 40 متر مربع وذلك بمراكز مدن واحياء المحافظة منذ بدء اعمال المرحلة الاولي للموجة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام املاك الدولة بالمحافظة، مشيرا ان اعمال المرحلة الاولي من الموجة 21 يتم تنفيذها علي قدم وساق وذلك بالتنسيق مع اقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء.

وفي هذا الصدد كان" مختار" سبق وان كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل ، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.

والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال ادارة الاملاك بالمحافظة وجهات الولاية واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.