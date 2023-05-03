محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات ووحدة الكلى بقرية الشامية ضمن حياة كريمة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الأعمال النهائية لتطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات قرية الشامية، ومبنى وحدة الكلى الصناعى بالقرية ضمن جولته الميدانية بقرى مركز ساحل سليم للوقوف على المشروعات التى سيتم تطويرها ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ التنمية فى مصر وتشارك كل أجهزة الدولة فى تخطيط وتنفيذ المرحلة الأولى منه وفقًا لبرنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا لتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية اللواء مهندس عمرو رشدى رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والمهندس هشام أبو ضيف مدير تنفيذ مشروعات الجهاز، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والدكتور نحميا وسلى عزيز مدير مستشفى ساحل سليم المركزى، وبعض مهندسى الشركات المنفذة للمشروعات.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات الشامية بتكلفة 32 مليون جنيه والتى يجرى تطويرها ضمن مشروعات قرى مركز ساحل سليم واستمع إلى شرح من المهندس المشرف لمراحل التنفيذ وتفقد أعمال التشطيبات النهائية بالمستشفى موجهًا بسرعة تشغيلها واستكمال أعمال تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية لتلبية احتياجات المواطنين.

كما استكمل المحافظ جولته بالقرية بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى وحدة الكلى الصناعى بالقرية والذى سيتم نقل جميع مرضى الغسيل الكلوى به لحين الانتهاء من انشاء مستشفى ساحل سليم النموذجى الجديد خلال الأشهر المقبلة، واستمع إلى شرح لأهم ملامح التطوير بالوحدة التى يبلغ تكلفتها 4 ملايين جنيه.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ستساهم فى إحداث تغيير واضح وواقعى فى قرى الريف على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى خاصة وأن المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة فى قطاع الصحة تشمل انشاء وتطوير 5 مستشفيات مركزية لتصبح نموذجية بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة وانشاء 137 وحدة صحية على مستوى المحافظة بتكلفة مليار و471 مليون جنيه و39 نقطة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه وذلك بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة يجرى العمل بها ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل الذى سيجرى تنفيذه بالمحافظة خلال الفترة القادمة لخدمة أهالى القرى والنهوض بالقطاع الصحى ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بسرعة رصف الطرق التى تم الانتهاء من استكمال خطوط المرافق بها بعد الانتهاء من محاضر التنسيق مع شركات المرافق ووفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك فضلاً عن تمهيد وتسوية الطرق التى لن يتم رصفها فى الوقت الحالى تسهيلاً على المواطنين.

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابعًا، وبلغ إجمالى عدد المشروعات التى يجرى تنفيذها فى كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.