محافظة القاهرة تشن حملات لرفع الإشغالات من الشوارع.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع للعاصمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي هذا السياق قامت شرطة المرافق بالتنسيق مع حى بولاق أبوالعلا بحملة مكبرة على شوارع 26 يوليو ، والمستشفى، والصحافة والجلاء بمحيط مستشفى الجلاء تم خلالها رفع كافة الاشغالات والتعديات علي حرم الطريق واخلاءه من الباعة الجائلين وتسيير الحركة المرورية ورفع 53 استاند حديد كما تم تحرير 21 محضر اشغال طريق، و16 محضر بائع متجول، و٥ محاضر بيئة، و3 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

كما قامت الإدارة العامة لشرطة المرافق بحملة مكبرة على شوارع ميدان روكسى ، وإبراهيم اللقانى، والأهرام ومتفرعاتهم بحى مصر الجديدة أسفرت عن رفع 39 استاند حديد وتحرير 19محضر بائع متجول ، و23 محضر اشغال طريق ، ومحاضر ٤ بيئة، ومحضرين لعدم الحصول على شهادة صحية لمزاولة النشاط وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الاشغالات والحفاظ على الإنضباط بالشارع وتكثيف الحملات لمنع الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين .



جانب من حملة رفع الإشغالات