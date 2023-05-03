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محافظة الجيزة تعلن بدء إنشاء مطلع ومنزل للكوبرى الدائرى بالبدرشين.. صور

الأربعاء، 03 مايو 2023 09:28 م
محافظة الجيزة تعلن بدء إنشاء مطلع ومنزل للكوبرى الدائرى بالبدرشين.. صور الكوبرى الدائرى الأوسطى
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة بدء أعمال إنشاء مطلع ومنزل للكوبرى الدائري الأوسطي بالبدرشين على طريق المريوطية، وذلك في إطار أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى الذى تنفذه وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى.

 

وأوضحت المحافظة، أنه يتم تطوير تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائرى والانتهاء من المطلع الذى تم استحداثه للقادم من البدرشين متجها لوصلة المريوطية وصفط اللبن.

 

وتنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تابع محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين اليوم الأربعاء خلال جولة تفقدية أعمال تنفيذ المشروع، حيث تم توسعة الأوسطي وتجهيز أعمال المطلع.

أعمال الإنشاءات
أعمال الإنشاءات

 

الكوبرى الدائرى الأوسطى
الكوبرى الدائرى الأوسطى

 

أعمال الإنشاءات فى الكوبرى الدائرى الأوسطى
أعمال الإنشاءات فى الكوبرى الدائرى الأوسطى

 

جانب من أعمال الإنشاءات
جانب من أعمال الإنشاءات

 


الطريق الدائري

الدائري

الدائري الأوسطي

محافظة الجيزة

البدرشين



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