اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مايو 2023 11:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مجلس جامعة بنها يعتمد القواعد المنظمة لأخلاقيات البحث العلمي

الأربعاء، 03 مايو 2023 10:33 ص
مجلس جامعة بنها يعتمد القواعد المنظمة لأخلاقيات البحث العلمي دكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح دكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن مجلس الجامعة برئاسة دكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، اعتمد القواعد المنظمة لأخلاقيات البحث العلمي، وذلك في ضوء ما تنتهجه الجامعة في أنشطتها البحثية من استراتيجيات وسياسات وإجراءات تسعى في مجملها إلى الرقي بجودة البحث العلمي وتميزه.
 
وأضاف نائب رئيس جامعة بنها، أن اعتماد تلك القواعد يأتي في إطار الحث على الإلتزام بالمسؤولية الأخلاقية في السعي نحو انتاج المعرفة واكتسابها وحفظها ونقلها وتنميتها وتطبيقها، مشيرا إلى أنه بموجب هذه القواعد تشكل لجنة عليا لأخلاقيات البحث العلمي بالجامعة ينبثق منها لجان فرعية بكل كليات الجامعة تعمل على مراجعة تطبيق تلك القواعد على بروتوكولات الانتاج الفكري التي تحمل اسم الجامعة من رسائل علمية أو أبحاث أو مشروعات بحثية بما يحمي السمعة المؤسسية والأكاديمية للجامعة من اي ممارسات سلبية قد تؤثر عليها.
 
واستطرد نائب رئيس الجامعة، أنه تتخذ كل لجنة فرعية ما يلزم من إجراءات لاعتمادها من الشبكة المصـرية للجان أخلاقيات البحـث العلمي.
 



 


اخبار القليوبية

اخبار جامعة بنها

جامعة بنها

رئيس جامعة بنها

نائب رئيس جامعة بنها

القواعد المنظمة لأخلاقيات البحث العلمي

البحث العلمي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة