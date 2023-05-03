مجلس جامعة بنها يعتمد القواعد المنظمة لأخلاقيات البحث العلمي

وأضاف نائب رئيس جامعة بنها، أن اعتماد تلك القواعد يأتي في إطار الحث على الإلتزام بالمسؤولية الأخلاقية في السعي نحو انتاج المعرفة واكتسابها وحفظها ونقلها وتنميتها وتطبيقها، مشيرا إلى أنه بموجب هذه القواعد تشكل لجنة عليا لأخلاقيات البحث العلمي بالجامعة ينبثق منها لجان فرعية بكل كليات الجامعة تعمل على مراجعة تطبيق تلك القواعد على بروتوكولات الانتاج الفكري التي تحمل اسم الجامعة من رسائل علمية أو أبحاث أو مشروعات بحثية بما يحمي السمعة المؤسسية والأكاديمية للجامعة من اي ممارسات سلبية قد تؤثر عليها.

واستطرد نائب رئيس الجامعة، أنه تتخذ كل لجنة فرعية ما يلزم من إجراءات لاعتمادها من الشبكة المصـرية للجان أخلاقيات البحـث العلمي.