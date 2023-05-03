مجلس إدارة الغرفة التجارية بالاسماعيلية يناقش ميزانية معرض أهلا رمضان

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الإسماعيلية، اجتماعا برئاسة المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، وذلك لمناقشة ميزانية معرض اهلا رمضان وذلك للتصديق علي السحب من الاحتياطى النقدى للغرفة لتغطية مصاريف تكلفة معرض أهلا رمضان، والذى تم مده حتي بداية عيد الأضحي، طبقا للتوجيهات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة للغرف التجارية.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عثمان رئيس مجلس الادارة، إيهاب زهدى أمين الصندوق، جلال ابو الطاهر سكرتير المجلس، ومن الاعضاء سيد الكرسلى، اسامة العدوى، سعيد شعيب، على بركة، امال ابراهيم، دينا ياقوت.

وكانت الغرفة التجارية بالإسماعيلية، قد مدت اقامة المعرض لفترة اخرى بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية معرض «أهلا رمضان» بحديقة الشيخ زايد نطاق حي ثالث، تحت إشراف المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، احمد منصور وكيل وزارة التموين، وتحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية.

يضم المعرض كافة السلع الغذائية والتموينية واللحوم البيضاء والحمراء، بالإضافة إلى المنظفات وكافة ماتحتاجه الأسرة المصرية من منتجات، بأسعار مخفضة تصل لـ30%.

وأشار المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة إلى أن المعارض آلية من آليات مواجهة ارتفاع الاسعار، التي تهدف للتخفيف على المواطن، وتؤكد تكاتف القطاع الخاص والمجتمعات المدنية، مع الحكومة لتوفير السلع الأساسية وضبط أسعارها.

وشدد على فتح غرفة العمليات، وتشكيل لجان تابعة للغرفة التجارية داخل المعرض تراقب الأسعار والتأكد من وجود تخفيضات على السلع وتوافرها بجودة عالية ومخزون سلعي يلبي احتياجات المواطنين.