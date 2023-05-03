لجنة السلامة بزراعة الإسكندرية تؤجل الملتقى التوظيفى بسبب أعمال الترميم

تفقدت لجنة السلامة والصحة المهنية بجامعة الإسكندرية أعمال الترميمات لكلية الزراعة بسابا باشا واستلام استيكرات صلاحية الطفايات من الحماية المدنية وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبد الفتاح عميد الكلية و الدكتورة إيمان عياد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وقررت إدارة الكلية تأجيل الملتقى التوظيفى للكلية من تاريخ 8 مايو الجارى ليحدد ميعاد بعد الانتهاء من الصيانة نظرا لاستكمال أعمال الترميم والصيانة بمبانى الكلية.
أعلنت كلية الزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية فى حصاد القمح بمزرعة كلية الزراعة ساباباشا بأبيس العاشرة بحضور إدارة الكلية الدكتور أحمد عبد الفتاح عميد الكلية والدكتورة إيمان عياد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وليد فايد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
كما شهد موسم حصاد القمح بمزرعة جامعة الإسكندرية المستشار الدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية وعميد الكلية سابقا ودعاء دويدار أمين الكلية والدكتور ناجي منصور رئيس قسم الانتاج الحيوانى والسمكى والدكتورة غادة رشاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة