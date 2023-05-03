لجنة السلامة بزراعة الإسكندرية تؤجل الملتقى التوظيفى بسبب أعمال الترميم

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقدت لجنة السلامة والصحة المهنية بجامعة الإسكندرية أعمال الترميمات لكلية الزراعة بسابا باشا واستلام استيكرات صلاحية الطفايات من الحماية المدنية وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبد الفتاح عميد الكلية و الدكتورة إيمان عياد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقررت إدارة الكلية تأجيل الملتقى التوظيفى للكلية من تاريخ 8 مايو الجارى ليحدد ميعاد بعد الانتهاء من الصيانة نظرا لاستكمال أعمال الترميم والصيانة بمبانى الكلية.