اليوم السابع
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كهرباء القناة: 94% نسبة التحصيل بالشركة خلال العام المالى الحالى

الأربعاء، 03 مايو 2023 06:00 ص
كهرباء القناة: 94% نسبة التحصيل بالشركة خلال العام المالى الحالى المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة حققت نسبة تحصيل نقدي من الإصدار إلى الإصدار عام الموازنة 2023 /2024 قدرت بـ 94.2% مقابل 91.3% متوقع لـ2022 /2023، مقابل 84.2 % لفعلي 2021 /2022 م، بالإضافة إلى تحقيق نسبة تحصيل نقدي من الإصدار إلى الإصدار (بدون الجهات الحكومية) خلال عام الموازنة 2023 /2024 بـ96.5% مقابل 94.3% لمتوقع 2022 /2023.
 
وأوضح أبو وردة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة نجحت فى خفض متأخرتها في ضؤء خطتها بزيادة نسبة التحصيل لتصل بالمتأخرات لعام الموازنة إلى 9.793 مليار جنيه مقارنة بـ 11.342مليار جنيه لعام المتوقع بخفض قدره 1.549 مليار جنيه، وتحقيق إجمالى إيرادات خلال عام الموازنة 2023 /2024 بمبلغ 34977.036 مليون جنيه مقابل 32836.317 مليون جنيه لمتوقع 2022 /2023 بنسبة تطور 6.5 %.
 
وتابع أبو وردة، أنه من المستهدف أن يصل الحمل الأقصى للشركة إلى 4862 م. وات خلال عام الموازنة 2023 /2024 بنسبة تطور قدرها  1.5%، مؤكدا أنه تم تخفيض نسبة الفقد في الطاقة إلى 11.0% خلال عام الموازنة 2023 /2024 مقابل 12.85 % الفعلي 2021 /2022 كأفضل شركة بين جميع شركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر في تحقيق أقل نسبة فقد.

كهرباء القناة

شركة القناة لتوزيع الكهرباء

الشركة القابضة لكهرباء مصر

تطوير شبكات توزيع الكهرباء



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