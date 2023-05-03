قنصل روما: ملتقى أبطال التحدى يؤكد عمق العلاقات بين مصر وإيطاليا

كتب محمود راغب

عقد منذ مؤتمر صحفى، للفرعون المصرى السباح محمد الحسيني عابر المانش، وصديقة السباح الإيطالي فلافيو لوتشى "داون سندروم" ، والذى جاء برفقة والدته تشيارا كالفيريا، وذلك استعدادا للمشاركة فى ملتقى أبطال التحدي المقرر إقامته الجمعة المقبل بين السباح المصري وعابر المانش محمد الحسيني، أحد أبطال ذوى الهمم ومتلازمة داون، والمتحدي للصعاب، السباح الإيطالي الداون سندروم "لافيو لوكي".

وجاء المؤتمر الصحفى بمشاركة القنصل الإيطالى بالإسكندرية ماريو دى بسكوالى، وممثلين على القنصلية الإيطالية، والعميد مدحت مصيلحى استشارى المدرسة المصرية الدولية للغوص ، والقبطان محسن الجوهرى أحد أبطال الغوص والإنقاذ.

وفى كلمته أعرب القنصل الإيطالى بالإسكندرية ماريو دى بسكوالى، عن ترحيبه بالسباح المصرى محمد الحسينى والسباح الإيطالى فلافيو لوتشى ، مؤكدا أن ملتقى أبطال التحدى يساهم فى التأكيد على عمق العلاقات بين إيطاليا ومصر من خلال الرياضة والثقافة والاندماج .

وأضاف فى كلمته خلال المؤتمر ، أن الرياضة تشجع على السلام والتسامح المتبادل ، كما لديها القدرة لتكون حافز حقيقا للاندماج كما يتضح من مسابقة السباحة الفريدة التى بصدد تنظيمها فى الإسكندرية.

وأكد أن إيطاليا ومصر تقدما هذا الحدث الفريد من نوعه وهو ملتقى أبطال التحدى وذلك لإظهار أهمية الرياضيين والرياضة لتعزيز ثقافة شاملة وتطوير مهارات المعرفة.

وتابع القنصل : إن الإندماج في الرياضة يوفر الاحترام الكامل والكرامة والقيمة والانتماء لكل شخص مشارك في الحدث سواء كان رياضي أو مدرب أو مسؤول أو إداري أو متفرج.

وأضاف : ومن خلال تنظيم ودعم أحداث مهمة مثل هذا الحدث يتم ضمان الإندماج عندما لا يكون الأشخاص ذوي الاحتياجات حاضرين فقط ، بل يشاركون في النشاط بطرق هادفة في جميع أنواع الألعاب الرياضية والمسابقات ويتجاوز تأثير الرياضات اللعبة نفسها فهو يبني الثقة بالنفس ، ويزيد من الاستقلال ، ويعالج التوترات الاجتماعية ، ويضع الناس في نفس المستوى ويعزز التماسك الاجتماعى وذلك من خلال إشتراك الأشخاص ذوي الاحتياجات .

واختتم كلمته: أحب أن أعبر عن سعادتي لأن إيطاليا ومصر تقدمان هذا الحدث الفريد من نوعه و ذلك لإظهار أهمية الرياضيين وأعضاء مجلس الإدارة والقادة والزملاء والمتطوعين والمسؤولين والمدربين لتعزيز ثقافة شاملة وتطوير المهارات والمعرفة.

وعبر السباح محمد الحسينى عابر المانش ، عن سعادته باستقبال صديقه السباح الإيطالى ، قائلا : اهلا بيك فى مصر بلدك الثانى وأنا سعيد للغاية أننا نلتقى هنا على أرض مصر ونتنافس فى حب بلادنا .

يذكر أنه كان فى استقبال السباح الإيطالى ووالدته ، السباح محمد الحسينى عابر المانش ، وأطفال بأعلام مصر وإيطاليا مرتديين اللبس الفرعونى ، فيما أهدى السباح محمد الحسينى صديقه الايطالى ووالدته باقة من الورود .

الملتقى يأتى تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي والقنصلية الإيطالية بالأسكندرية، وبتنسيق من جمعية بناة الوطن، ويأتى للتأكيد علي أن مصر و إيطاليا تربطهم علاقات وطيدة وترابط قوى

و يعد الحدث لقاء للحضارات من بوابة الرياضه كوسيلة للحب والتعارف و الصداقة بين الشعوب ، وخصوصا أن هذا الحدث الأول من نوعه .

وأولى فاعليات الملتقى يستضيفها مقر الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بمحافظة الإسكندرية، تحت عنوان الفرعون المصري وقيصر روما، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي والقنصلية الإيطالية في الإسكندرية.



القنصل الإيطالى



جانب من لقاء عابر المانش وصديقه الإيطالى



جانب من مشاركة القنصل الإيطالى



عابر المانش وصديقه الإيطالى