فحص 401 ألف طفلا خلال المبادرة الرئاسية لفقدان السمع لحديثى الولادة بالبحيرة

أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه تم إجراء المسح السمعى لعدد 401 ألف و812 طفل حديث الولادة بنطاق المحافظة وذلك خلال المبادرة الرئاسية لفحص ضعف وفقدان السمع للأطفال.

وأضاف جميعة، أنه تم تحويل 2000 طفلًا بعد الاختبار الثانى إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 3 مراكز على مستوى المحافظة، وذلك للتقييم الأعلى وبدء العلاج الطبى أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته.

يذكر أن مبادرة مواجهة ضعف وفقدان السمع للأطفال تأتى ضمن برامج الرعاية الصحية الأولية لإجراء مقياس السمع بعد الميلاد مباشرة، حيث يتم تنفيذ المسح الإلزامى على المواليد ووضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حديث الولادة حين إصدارها

وتستهدف المبادرة إجراء الكشف المبكر عن حالات ضعف أو فقدان السمع وذلك من خلال 120 وحدة صحية موزعين على 16 إدارة صحية بمحافظة البحيرة و240 فريق طبى وذلك لفحص حديثى الولادة خلال 28 يوماً من ولادتهم حيث يتم التشخيص الملائم خلال 3 أشهر من ولادة الطفل.