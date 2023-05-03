غزل دمياط تنظم حوارا مجتمعيا لعرض مستجدات تطوير المصنع

دمياط. معتز الشربيني

رئيس غزل دمياط : الانتهاء من مرحلة الخوازيق تحت الأرض وتجهيزات الاساسات بمصنع غزل دمياط الجديد

نظمت شركه دمياط للغزل والنسيج اليوم الأربعاء حوارا مجتمعيا وعرض تقديمي عن أخر المستجدات في المشروع الجديد للشركة.

حيث وجه المهندس جلال الدين سليمان حمدي العضو المنتدب التنفيذي للشركة الدعوة للقيادات التنفيذية بمحافظة دمياط و النواب عن محافظة دمياط وممثلي المجتمع المدني وقيادات الأحزاب والمؤسسات الدينية ومراسلين الصحف بدمياط وأعضاء هيئه التدريس بكليه الفنون التطبيقيةو السكان المجاورين لمنطقة المشروع و قيادات شركة اورسكوم للانشاءات المقاول العام للمشروع وشركة العمار استشاري المشروع و رؤساء القطاعات بالشركه و أعضاء لجنه التطوير بالشركة،وذلك بحضور المهندس مدحت ناشد مدير مشاريع شركه اوراسكوم والمهندس أشرف صلاح نائب العضو المنتدب لمجموعة العمار والمهندس محمد كمال الدالى مندوبا عن الدكتوره منال عوض محافظه دمياط وبحضور النائبة الدكتورة ايفلين متى بطرس عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصناعه بالمجلس محمد سامي سليمان امين عام حزب الشعب الجمهوري بدمياط و محمد عبد المنعم امين التنظيم المساعد لحزب مستقبل وطن الدكتور احمد ممدوح رئيس مساجد دمياط وقداسة الكاهن هشام بشرى بندلايمون راعي كنيسته الروم ولفيف من الشخصيات العامة.

وتحدث المهندس جلال الدين سليمان حمدى العضو المنتدب التنفيذي للشركة ورحب الحضور وتحدث عن آخر مستجدات المشروع الجديد للشركة وان المشروع يقام ضمن خطة الدولة متمثلة فى وزارة قطاع الأعمال بقيادة الوزير المهندس محمود عصمت لتطوير شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وتحدث أيضا المهندس أشرف صلاح الدين نائب العضو المنتدب لمجموعة العمار وشرح الخطوات التى تم إنجازه بالمشروع ثم تحدث المهندس مدحت ناشد مدير مشاريع شركه اوراسكوم وقال أنه تم الانتهاء من مرحلة الخوازيق تحت الأرض وتجهيزات الاساسات وتم البدء فى مرحلة محطات الترطيب وعمل ممرات الهواء تحت الأرض وتعتبر من أهم مراحل إنشاء المصنع وهى عبارة عن أحد عشر محطة ترطيب وكل المصانع بها محطات ترطيب فيما عدا مصنع الصباغة حيث يتم إنشاء عدد 6 محطات ترطيب فى مصنع الغزل و4 محطات فى مصنع النسيج ومحطة واحدة فى مصنع التحضيرات ومحطات الترطيب تقوم بتبريد الماكينات وتحافظ على درجة الرطوبة والحرارة داخل المصنع، وتحدثت النائبة الدكتورة ايفلين متى بطرس عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصناعه بالمجلس واشادة بخطة التطوير التى تقوم بها الدولة فى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وأكدت على متابعة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمشروعات التطوير فى قطاع الغزل والنسيج وأثنت على مشروع إنشاء المصنع الجديد لشركة غزل دمياط وقالت انه متواجدة بصفة دائمة فى موقع المشروع وتتابع مع المهندس جلال الدين سليمان العضو المنتدب والمهندس مدحت ناشد والمهندس أشرف صلاح كل جديد بالمشروع والمشروع الجديد لشركة دمياط للغزل والنسيج هو مصنع على أعلى مستويات الإنتاج بمواصفات عالمية وذلك لتغطية الأسواق المحلية والخارجية من أقمشة الجينز ويشغل المنطقة الحالية لمصنع الغزل رقم 2 بالشركة وهو عبارة عن أربع مصانع مصنع تجهيزات ومصنع غزل ومصنع نسيج ومصنع صباغة ووحدة معالجة الصرف الصناعى ومباني إداريةوخدمات ومخازن

واكد المهندس جلال الدين سليمان حمدي العضو المنتدب التنفيذي للشركة ل" اليوم السابع " أن المشروع الجديد هو مصنع على أعلى مستويات الإنتاج بمواصفات عالمية وذلك لتغطية الأسواق المحلية والخارجية من أقمشة الجينز والمشروع الجديد للشركة يقام ضمن خطة الدولة متمثلة فى وزارة قطاع الأعمال بقيادة الوزير المهندس محمود عصمت لتطوير شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وتطمح شركه دمياط من خلال المشروع الجديد إلى الوصول لوضع اقتصادي قوي يمكنها أن تكون من الأصول العالية القيمة في الاقتصاد المصري ،و قريبا تعود الشركة كما كانت قلعة من قلاع الصناعة الوطنية وفخر لأبناء دمياط وشاهد على تميزهم فى صناعة المنسوجات عبر كل العصور.