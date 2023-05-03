عمومية "برايم" تعيد تشكيل مجلس الإدارة..وترفض إبراء ذمة شيرين القاضى

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عن قرارات الجمعية العامة العادية للشركة، أهمها إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من تاريخ الجمعية وحتى اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2025.

وتضمن تشكيل مجلس إدارة شركة برايم القابضة الجديد محمد عبد المنعم عياد رئيسًا لمجلس الإدارة-مستقل وغير تنفيذي، وحسن سمير فريد نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (تنفيذي)، ومحمد علي محي الدين، وعمر عبد العزيز السيسي أعضاء مجلس الإدارة ممثلين عن شركتي إيجيبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية، وبريما فيرا للاستثمارات المالية والعقارية (غير تنفيذيين)، وكلٍ من ندى محمد وصفي، ونيرمين محمد شهاب الدين أعضاء مستقلين (غير تنفيذيين).

كما قررت الجمعية، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية، رفض اعتماد تقريري مجلس الإدارة، والحوكمة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2022، وعدم إبراء ذمة شيرين عبد الرؤوف القاضي (تنفيذي) رئيس مجلس الإدارة، وإبراء ذمة باقي أعضاء مجلس الإدارة السابق، وذلك عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 لحين تشكيل لجنة لفحص مستندات الشركة بمعرفة مجلس الإدارة الجديد وعرضها على الجمعية العامة القادمة.

وسبق أن طالبت الجمعية العامة العادية لشركة برايم، بسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي برئاسة رجل الأعمال محمد ماهر، وعزله وتحريك دعوى المسئولية قبلهم، كما رفضت الجمعية بأغلبية الحضور اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة في 30 سبتمبر عام 2022.

وجاء سبب العزل نتيجة تحقيق شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية خسائر بلغت 58.2 مليون جنيه خلال عام 2022، وذلك للعام الثاني على التوالي التي تواصل الشركة تحقيق خسائر إذ سبق وبلغت خسائرها في عام 2021 حوالي 56.3 مليون جنيه، في حين تحقق أغلب شركات قطاع الخدمات المالية أرباحًا وتتوسع في استثماراتها.