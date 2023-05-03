وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فى بيان صحفي، بأن المُستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، وقرب أبوابه.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى مدينة "الخليل" منذ المجزرة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.