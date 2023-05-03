طب بيطرى الزقازيق تنظم المؤتمر العلمى السادس لصحة وسلامة وتكنولوجيا الغذاء

الشرقية - حمدى عبد العظيم

افتتح اليوم الدكتور عاطف محمد حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب المؤتمر العلمى السادس لقسم صحة وسلامة وتكنولوجيا الغذاء بكلية الطب البيطري ، تحت شعار " الإنسان وصحة الغذاء" وذلك بحضور الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ورئيس الجامعة المصرية الصينية ، الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ ، اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء ، اللواء الدكتور إسماعيل محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني ، الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، واللواء الدكتور فايز أباظة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني سابقاً ، الدكتور نصر عبد الوهاب نصر عميد كلية الطب البيطرى بالجامعة ورئيس المؤتمر ، الدكتور علاء الدين محمد علي مرشدي عميد كلية الطب البيطرى الأسبق ورئيس شرف المؤتمر، وعدداً من السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، ولفيف من السادة العمداء السابقين وأعضاء هيئة التدريس من المتخصصين بصحة و سلامة الغذاء بمصر والعالم العربى .

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، ثم تلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم للقارىء الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطى ، وقد ناقش المؤتمر ما يزيد عن 60 بحثاً في مجال صحة وسلامة وتكنولوجيا الغذاء.

وأعرب الدكتور عاطف حسين عن بالغ سعادته بتواجده بكلية الطب البيطرى ذلك الصرح العلمى الكبير ، مشيداً بجميع القائمين على إعداد وتنظيم المؤتمر، كما أكد على الدور الحيوى للطبيب البيطري ، والذى يتمثل في كونه خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان وذلك من خلال حمايته من الأمراض المشتركة وتقديم غذاء صحي وآمن.

كما أضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه في السابق كان يتم الفصل بين طب الانسان وطب الحيوان، ولكن نظراً لأن الإنسان والحيوان يؤثر ويتأثر كلاً منهما بالآخر ، ومن هنا جاء مفهوم الصحة الواحدة الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية.

أكد الدكتور علاء الدين مرشدي أستاذ صحة وسلامة وتكنولوجيا الغذاء بجامعة الزقازيق وعميد كلية الطب البيطري سابقاً بأهمية الكلية في مجال البحوث العلمية بالنسبة للإنسان قبل الحيوان .

ومن جانبه أوضح الدكتور نصر عبد الوهاب نصر عميد كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق ورئيس المؤتمر عن مكانة كلية الطب البيطري والتقدم الذي حققته الكلية في الآونه الأخيرة ،حيث تبوأت الكلية المركز الأول محلياً و 81 عالمياً في تصنيف سيماجو الأسباني حيث أدى هذا التقدم الى جذب الطلاب من مختلف الدول العربية للدراسة بالكلية .

كما أشار عميد كلية الطب البيطرى إلى أن العديد من الباحثين بالكلية قد نالوا العديد من جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية خلال الأعوام الماضية

وفى ختام فعاليات اليوم تم تسليم الدكتور عاطف حسين والدكتورة جيهان يسرى نائبا رئيس الجامعة درع المؤتمر ، كما تم تكريم عدداً من الشخصيات التي ساهمت في إعلاء قضايا المحافظة علي صحة وسلامة وتكنولوجيا الغذاء ، وقدمت إسهامات علمية وعملية في هذا المجال.

جدير بالذكر أن المؤتمر خرج بعدة توصيات منها : مطالبة الهيئات الوطنية المسئولة عن سلامة الغذاء بتوفير الألبان اللازمة لتعزيز التيار المعرفي لمكافحة الغش، الغذائى والسعى لإصدار قانون الغذاء وكذلك مركز لتقييم المخاطر الغدائية وتفعيل آليات التنسيق بين مختلف الهيئات والوزارات والجمعيات الأهلية والمنفذة للرقابة على الأغذية ، وإعداد القوانين والمواصفات الغذائية وتوحيد قواعد جمع البيانات وضرورة تطبيق نظم سلامة الغذاء والممارسات الصحية في مجال الإنتاج والتصنيع الغذائي و الاهتمام بنشر الوعي بالتغذية الوظيفية والعلاجية والمكملات الغذائية

بالإضافة إلى ضرورة سلامة ومخاطر استخدام النانو تكنولوجى فى الأغذية وسلامة ومخاطر المواد الجديدة المستخدمة فى التعبئة والتغليف ، والاستعانة بالأطباء البيطريين علي كافة مزارع الحيوانات الكبيرة والصغيرة ومزارع الدواجن والمزارع السمكية ومنح الأطباء البيطريين الضبطية القضائية في مجال الأغذية الحيوانية المعروضة للبيع في المدن الكبيرة وأماكن التجمعات .