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ضياء رشوان: لدي تطمينات بإغلاق القضية 173 وهناك جدية كاملة فى الإفراج عن سياسيين بارزين

الأربعاء، 03 مايو 2023 12:49 ص
ضياء رشوان: لدي تطمينات بإغلاق القضية 173 وهناك جدية كاملة فى الإفراج عن سياسيين بارزين ضياء رشوان
كتب أحمد عرفة

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قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني إن قضية 173 عام 2014 الخاصة بالجمعيات الأهلية، ومتهم فيها 43 منظمة مصرية وأجنبية، والمصريين بعضهم تم إخلاء سبيلهم من القضية.
 
وأضاف المنسق العام للحوار الوطني خلال حواره مع برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن 13 – 15 منظمة ما زالوا في القضية، ولدينا تطمينات كبيرة للغاية أن هذه القضية ستنتهى قريبا للغاية.
 
وتابع ضياء رشوان :"بالتوازى مع إفراجات للسياسيين بارزين، وهناك جدية كاملة في الإفراجات القريبة للغاية عنهم، وهذا من نتائج الحوار الوطنى".
 
وقال، إن الحبس الاحتياطي إشكالية كبيرة، والدستور قال التعذيب عقوبة لا تسقط بالتقادم، ووضع نصوص شديدة الرقي للحبس الاحتياطى، أن من المحبوس الاحتياطي يعوض إذا تم تبرئته، والحبس الاحتياطي سيكون واحد من أهم مخرجات الحوار الوطنى.

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