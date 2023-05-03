ضبط 4 بينهم 2 مصابين فى مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة المنشاه بين طرفين بسبب خلافات المصاهرة نتج عن المشاجرة إصابة 2 من بينهم عامل بمقهى مصاب بجرح قطعى بالرقبة من الناحية اليسرى، وتم ضبط العناصر المشاركة فى المشاجرة وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الواقعة والحالة الأمنية مستقرة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز المنشاه جنوب المحافظة بين طرفين وتمت السيطرة عليها وضبط 4 من المشاركين فيها من بينهم 2 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العمى رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بوجود مشاجرة بناحية شارع صلاح سالم دائرة مركز المنشاه حيث تبين أنها" طرف أول " عمر ف ج ح 30 سنة عامل بمقهي مصاباً " بجرح قطعى بالرقبة من الناحية اليسرى "وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى وشقيقه أنور ف ج ح 31 سنة عامل بمقهى ويقيمان بذات الناحية

وبين " طرف ثان " حسام ا م ب 19 سنة حلاق مصاباً " بجرح قطعى باليد اليسرى " وتم نقله للمستشفي المركزى وشقيقه مصطفى ا م ب 22 سنة حلاق ويقيمان بندر المنشاه شقيقى زوجة الأول من الطرف الأول.

الطرفان أبناء عمومة وتم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثانى سلاح أبيض " شفرة حلاقة " موس تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالضرب واتهم الأول من الطرف الأول الأول من الطرف الثانى بالتعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات المصاهرة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.