ضبط 300 كيلو أسماك محظور تداولها بأسواق دمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها فى الرقابة على الأغذية بالأسواق بعزبة البرج، حيث قامت لجنة من ادارة مراقبة الأغذية بالمديرية وفريق من مكتب اغذية دمياط و مدير المكتب الفنى بالادارة العامة لمراقبة الاغذية بوزارة الصحة وذلك فجر اليوم بمداهمة أحد الثلاجات بعزبة البرج وتم ضبط 300كيلو من الأسماك المحظور تداولها مثل أسماك الأرنب السامة وغيرها وذلك بمنطقة عزبة البرج.

تم تحرير محضرضبط بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية

وحذرت مديرية الصحة بدمياط التجار الذين يقومون بسلخ سمكة الأرنب وبيعها على شكل قطع فيلية لإخفاء ملامحها، حتى لا يتمكن المواطنون من التعرف على نوع السمكة بوقوعهم تحت المسئولية الجنائية حيث أن أعراض التسمم بسمكة الأرنب قد تؤدى إلى الوفاة، بسبب سميتها الشديدة التى تسبب توقف الجهاز التنفسى ثم الوفاة .