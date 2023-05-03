اليوم السابع
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ضبط 2440 قضية تموينية بينها حجب سلع وغش تجارى فى حملات بالجيزة

الأربعاء، 03 مايو 2023 12:00 م
ضبط 2440 قضية تموينية بينها حجب سلع وغش تجارى فى حملات بالجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت – مرام محمد

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تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين من ضبط 2440 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي 321 طنًا، في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة التعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحي زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 40 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي 227 طنًا و20 الف لتر عبارة عن زيوت طعام وأرز وملح وكيماويات زراعية ومصنعات لحوم واسماك وكفته وحواوشي ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق وأعشاب وعصائر وسجائر ومسطردة ودواجن وطحينية وسكر وشاي وصلصة ومخللات ومطهرات وشيكولاته وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وبذور ومكملات غذائية ومكسرات ومنتجات البان وطحينة  وذرة وأدوية، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتضمّن التقرير ضبط 1061 قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالي 75 طن دقيق تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.

وفي مجال البدالين التموينين تم ضبط 6 قضية تموينية للإستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت 2 طن زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة  تم تجميعها والإستيلاء عليها و46 بطاقه تموينية بحوزة مخالفين لصرف السلع المدعمه.

كما تم ضبط 1320 قضية في مجال المحال العامة لعدم حمل شهادة صحية وعدم الالتزام بالسعر الرسمي وإدارة منشأة بدون ترخيص إلى جانب تحرير 4  قضايا لحجب السلع والتي ضمت دقيق وسجائر وسكر ومكرونة وأرز وسمن وسجائر بإجمالي مضبوطات 15 طن أرز وسكر ودقيق وتونه ومكرونه وسمن وبرغل وجبنه وتمور.


مخالفات تموينية

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