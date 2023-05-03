ضبط عجول مذبوحة ومختومة بأختام مقلدة قبل عرضها للبيع فى جنوب الجيزة

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى هذا الإطار، نجحت لجنة مشكلة من إدارة البيئة بحى جنوب الجيزة والطب البيطرى ومفتش صحة جنوب خلال حملة فى ضبط سيارة ربع نقل وعليها 9 رؤوس عجول بتلو خارج السلخانة ومختومة بأختام مقلدة وكمية من الأحشاء، وذلك قبل عرضها للبيع على المواطنين.

وشهدت الحملة ضبط محل مأكولات شعبية غير مرخص لمخالفته الاشتراطات البيئية بشارع المحطة، ومخزن لإعداد وتجميع جلود الحيوانات يعمل دون ترخيص ومخالف للاشتراطات البيئية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك بمتابعة وإشراف اللواء زكى ممدوح سلام رئيس حى جنوب وبمرافقة الإدارات الميدانية للحي.

الجدير بالذكر أن محافظة الجيزة تمكنت بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين من ضبط 24 طن لحوم ومصنعاتها وأسماك مملحة وأسماك مدخنة فاسدة "غير صالحة للاستهلاك الآدمي"، مع تحرير 78 محضرا للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك من خلال الحملات التى تم تنفيذها خلال شهر على محلات الجزارة وأكمنة السيارات ومنافذ وثلاجات اللحوم والمحال العامة.