اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مايو 2023 12:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ضبط عجول مذبوحة ومختومة بأختام مقلدة قبل عرضها للبيع فى جنوب الجيزة

الأربعاء، 03 مايو 2023 11:48 ص
ضبط عجول مذبوحة ومختومة بأختام مقلدة قبل عرضها للبيع فى جنوب الجيزة ضبط عجول مختومة بأختام مقلدة قبل عرضها للبيع على المواطنين جنوب الجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

وفى هذا الإطار، نجحت لجنة مشكلة من إدارة البيئة بحى جنوب الجيزة والطب البيطرى ومفتش صحة جنوب خلال حملة فى ضبط سيارة ربع نقل وعليها 9 رؤوس عجول بتلو خارج السلخانة ومختومة بأختام مقلدة وكمية من الأحشاء، وذلك قبل عرضها للبيع على المواطنين.

 

وشهدت الحملة ضبط محل مأكولات شعبية غير مرخص لمخالفته الاشتراطات البيئية بشارع المحطة، ومخزن لإعداد وتجميع جلود الحيوانات يعمل دون ترخيص ومخالف للاشتراطات البيئية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك بمتابعة وإشراف اللواء زكى ممدوح سلام رئيس حى جنوب وبمرافقة الإدارات الميدانية للحي.

 

الجدير بالذكر أن محافظة الجيزة تمكنت بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين من ضبط 24 طن لحوم ومصنعاتها وأسماك مملحة وأسماك مدخنة فاسدة "غير صالحة للاستهلاك الآدمي"، مع تحرير 78 محضرا للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك من خلال الحملات التى تم تنفيذها خلال شهر على محلات الجزارة وأكمنة السيارات ومنافذ وثلاجات اللحوم والمحال العامة.

 

 
ضبط مخزن لتجميع وإعداد جلود الحيوانات مخالف للاشتراطات البيئية
ضبط مخزن لتجميع وإعداد جلود الحيوانات مخالف للاشتراطات البيئية

ضبط مخزن لتجميع جلود الحيوانات مخالف للاشتراطات البيئية
ضبط مخزن لتجميع جلود الحيوانات مخالف للاشتراطات البيئية

ضبط عجول مختومة بأختام مقلدة قبل عرضها للبيع على المواطنين بالجيزة
ضبط عجول مختومة بأختام مقلدة قبل عرضها للبيع على المواطنين بالجيزة

ضبط عجول مختومة بأختام مقلدة قبل عرضها للبيع على المواطنين جنوب الجيزة
ضبط عجول مختومة بأختام مقلدة قبل عرضها للبيع على المواطنين جنوب الجيزة
 

حملة تموينية

تموين

الطب البيطري

لحوم فاسدة

الجيزة

الطب البيطري بالجيزة



الموضوعات المتعلقة

ضبط منتجات مجهولة المصدر فى حملة لمباحث التموين بالجيزة

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:20 م

مباحث التموين تلاحق المتورطين بالغش التجارى فى الجيزة

الأربعاء، 22 فبراير 2023 03:12 م

مباحث التموين تطارد المتهمين بالغش التجاري وحيازة منتجات مجهولة في الجيزة

السبت، 18 فبراير 2023 10:47 ص

مباحث التموين تطارد المتورطين بالغش التجارى وحاجبى السلع عن البيع بالجيزة

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 11:06 ص

مباحث التموين تواصل حملات ضبط المتهمين بالغش التجارى فى الجيزة

الخميس، 10 نوفمبر 2022 04:02 م

مباحث التموين تواصل حملات ضبط السلع المغشوشة والمواد الغذائية المجهولة بالجيزة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:33 ص

تعرف على جهود مباحث التموين لضبط الأسواق ومحاربة تجار السوق السوداء

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة