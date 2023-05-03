صحة الإسماعيلية تكرم مشرفة إدارة الأمومة والطفولة لبلوغها سن التقاعد

الإسماعيلية-صبرى غانم

شهد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحه بالإسماعيلية ، حفل تكريم صابرين محمد حسن، مشرفة تمريض إدارة الأمومه والطفوله بقاعه إسماعيل سلام بمديرية الصحة بالإسماعيلية، بحضور الدكتورة ريم مصطفى مساعد وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هويدا مرسي مدير إدارة الإسماعيلية الصحية.

ووجّه وكيل وزارة الصحة الشكر لمشرفة تمريض ادارة الأمومة والطفولة على المجهود المبذول خلال فترة عملها الطويل، مؤكداً علي دورها المؤثر فى المبادرات الرئاسية وحملات شلل الأطفال وكل مجال عملت فيه باداره الإسماعيلية الصحيه وديوان المديرية، كما أشاد بدورها فى تعليم الخريجين الجدد أساسيات وأصول المهنة، لافتاً إلي أهمية تواصل الأجيال ونقل القدوة والخبرة لشباب الممرضين والذين هم جزء لا يتجزأ من المنظومه الصحية.

وقام وكيل وزارة الصحه بمنح صابرين محمد حسن درع مديرية الصحة وشهادة تقدير عن إدارة الإسماعيلية الصحية، كما قامت هيام النسر نقيب تمريض الإسماعيلية بمنحها درع نقابة التمريض وذلك تقديرا لجهودها خلال فترة عملها بقطاع الصحة.

من جانبهم أعرب الحاضرون عن سعادتهم بهذا التكريم، موجهين عبارات الشكر والثناء على شخصها واخلاصها وتفانيها بالعمل الي جانب روح المحبة والألفة والوفاء بين الزملاء والتى سادت طوال فقرات الحفل.

وعلى الجانب الآخر وأعلن الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، عن الاستمرار المكثف بالمرور على محلات تداول وبيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والأسماك واللحوم، وذلك للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع للمواطنين، وذلك في إطار تكليف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مؤكداً على شن حملات بشكل مستمر في كافة أنحاء المحافظة.