سكرتير عام مساعد البحر الأحمر يشهد المعرض الختامى للأنشطة الطلابية بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد كمال سليمان، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الاحمر ، يرافقه هشام منير وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، المعرض الختامى للأنشطة الطلابية للعام الدراسى 2022 / 2023 والتى نظمته مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر فى المركز الاستكشافى للعلوم و التكنولوجيا بمدينة الغردقة.

كما حضر المعرض كلا من القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الاقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، والدكتور إسماعيل العربى مدير مديرية الشئون الصحية، ونصر لمعى نقيب المعلمين، ولفيف من القيادات التعليمية وكبار المعلمين بالبحر الأحمر.

وفى البداية استمع السكرتير العام المساعد لعرض تقديمي عن الانجازات الخاصة بالمديرية وتم تقديم مجموعة من العروض المدرسية الفنية لعدد من مدارس، وقام بافتتاح المعرض الختامى للأنشطة الذي يضم العديد من الأنشطة الزراعية والفنية والمجال الصناعى والحاسب الآلى ورياض الأطفال.

وأشاد بروح التعاون الذى لمسه فى فريق رعاية الطلاب ومدى الحرص والاهتمام والانتظام من المديرية فى كل ما يعود بالخير والنفع فى نفوس الطلاب، مشيدًا بالجهد المبذول فى مراكز الأنشطة الطلابية على مستوى مدارس البحر الأحمر.



