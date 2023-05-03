سرقنا 15 بطارية.. تفاصيل إحالة عصابة سرقة السيارات للمحاكمة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة البساتين، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة سرقة محتويات السيارات، واعترف المتهمين بتكوينهما تشكيلاً عصابيا، تخصص فى سرقة بطاريات السيارات المركونة بأسلوب "الفك" بعد مراقبتها والتأكد من عدم وجود مالكها، وأضاف المتهمين بتمكنهم من سرقة 15 بطارية من السيارات وبيعها لتاجر على علم بانها من متحصلات سرقة.

وتمكنت الداخلية من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ، لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الفك" ، واعترفوا بارتكابهما عدد (15) واقعة سرقة وتم بإرشادهما ضبط كافة البطاريات المستولى عليها لدى (عميليهما "سيئ النية " لهما معلومات جنائية) وكذا الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامي وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.