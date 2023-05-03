زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية كهرمان مرعش التركية

ضرب زلزال قوته 5 درجات، اليوم الأربعاء، ولاية كهرمان مرعش التركية، بحسبما أفادت به هيئة الكوارث والطوارئ التركية.
وقالت هيئة الكوارث والطوارئ التركية في بيان لها إن الزلزال بقوة 5 درجات ضرب كهرمان مرعش مركزه غوكسون عند الساعة 8:16، وبعمق 7 كيلومترات.
وشعرت بالزلزال المدن المجاورة بما فى ذلك سكان غازى عنتاب.
يشار إلى أنه بتاريخ 8 أبريل المنصرم، ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، ولاية كهرمان مرعش جنوبى تركيا.
وذكرت "آفاد"، وقع الزلزال الساعة 3:36 بالتوقيت المحلى، فى منطقة غوكصون التابعة للولاية، على عمق 16.36 كيلومتر.
ومن المعروف أن زلزالا بقوة 7.8 درجة ضرب المحافظة، فجر الـ 6 من فبراير، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.
أعقبه زلزال آخر بفارق 9 ساعات بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر، ثم آلاف الهزات الارتدادية.
ومن جانبها وصفت السلطات التركية سلسلة الزلازل المدمرة التى ضربت سوريا وتركيا بـ "كارثة القرن" غير المسبوقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة