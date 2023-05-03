رسائل المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان بالجلسة الافتتاحية.. إنفوجراف

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن الحكومة مؤسسة دستورية لها احترامها وصلاحياتها.

وأضاف رشوان خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، :"هناك فئتين لم تشاركا فى الحوار الوطنى، هما من مارس العنف وشارك فيه ومن يرفض دستور البلاد، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء اتفق بالإجماع على استبعاد 3 قضايا من الحوار باعتبارها مجمع عليها تقريبا، لا مساس بالدستور القائم، والسياسة الخارجية المصرية أهدافها وادواتها متفق عليها، والأمن القومى الاستراتيجى.. هناك ثقة تامة فى كيف يدار هذا الملف من القوات المسلحة المصرية".



ضياء رشوان

- استغرقنا عاما فى حوار يفتح أبوابا كان بعضها مغلق تماما، وجسور كان بعضها مقطع تماما، وقنوات كانت مسدودة للغاية

- نحن على أعتاب جلسات حوار ستتجلى فيه الصراحة وعدم وجود خطوط حمراء وتتجلى فيه مخرجات تشريعية

- جلسات الحوار الوطنى سترفع إلى رئيس الجمهورية والذى سيشرفنا فى الجلسات النهائية بالحضور

- وضع مجلس أمناء الحوار على عاتقه أن تكون كل جلسات الحوار علنية ولن توجد جلسة واحدة سرية والإعلام مدعو للحضور

- نحن لا يمكن أن نجرى حوارا فى السر أو نخفيه على الشعب المصرى

- كل من سيدلى برأى أو اقتراح سيكون أمام الناس لذلك الرأى العام رقيب علينا وعليكم

- هناك أمر مهم وهو ضمانة الرئيس بأنه سيتلقى التوصيات والمقترحات

- ضماناتنا بين أيدينا.. شاركونا وراقبونا واصبروا علينا وابعتوا أفكاركم بشكل مباشر

- متأكد أنكم ستشعرون خطوة بخطوة بالإيجابيات وهذا الحوار جديد ويستحق منا الصبر