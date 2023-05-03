اليوم السابع
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رئيس الوزراء يستعرض مع نائب رئيس "أباتشى" استثمارات الشركة وخططها المستقبلية

الأربعاء، 03 مايو 2023 04:13 م
رئيس الوزراء يستعرض مع نائب رئيس "أباتشى" استثمارات الشركة وخططها المستقبلية جانب من الاجتماع
كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفى

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، ديفيد تشى، نائب رئيس شركة أباتشى العالمية، مدير أباتشى مصر، لاستعراض استثمارات شركة أباتشى فى مصر وخططها المستقبلية، وحضر المقابلة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
 
وخلال المقابلة، أشاد رئيس الوزراء بعلاقات التعاون بين مصر وشركة أباتشى العالمية على مدار السنوات الماضية، معرباً عن تطلعه لزيادة حجم استثمارات وأعمال الشركة فى مصر خلال الفترة المقبلة، فى ضوء الاهتمام الذى توليه الدولة بقطاع الطاقة. 
 
من جانبه، أكد نائب رئيس أباتشى العالمية اعتزاز الشركة بأعمالها فى مصر، وإسهاماتها فى زيادة حجم الطاقات الانتاجية لمصر من البترول، مضيفاً أن الشركة تعمل فى مصر منذ ما يقرب من ٢٦ عاماً، بحجم استثمارات يفوق العشرين مليار دولار، منها ٢ مليار استثمارات جديدة فى العامين الأخيرين. 
 
وأثنى "تشى" على الجهود التى تقوم بها وزارة البترول فى تسهيل عمل الشركة، مؤكداً حرص أباتشى العالمية على تعزيز تواجدها فى السوق المصرية وتعزيز شراكتها مع وزارة البترول. 
 
وخلال المقابلة، أشاد وزير البترول بالنتائج المتميزة لعمليات البحث السيزمى التى تقوم بها الشركة، والتى أظهرت إمكانات بترولية واعدة، مؤكدًا أن التكنولوجيا المتطورة التى تمتلكها شركة أباتشى ستفتح آفاقاً أوسع للبحث والاستكشاف في طبقات عميقة لم تكن ممكنة من قبل، مجدداً التأكيد على حرص  وزارة البترول على تسهيل وتيسير كافة أعمال الشركة فى مصر.

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