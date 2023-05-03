رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

كتبت هند مختار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، بالعاصمة الادارية الجديدة، لمتابعة ومناقشة تقارير الوزراء المختلفة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة من خلال وزارة النقل، مؤكدا أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات فى مجال النقل بمختلف قطاعاته، وذلك بالنظر لما لهذه المشروعات من دور كبير فى تحقيق أوجه التنمية بمختلف صورها، وتيسير حركة تنقل المواطنين والبضائع، موجهاً فى هذا الصدد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بسرعة صرف مليار جنيه لوزارة النقل لاستكمال عدد من مشروعات الطرق والمحاور المهمة، ومنها طريق السويس/ السخنة، لافتا إلى أنه سيتم توفير مليار جنيه آخر خلال الفترة القليلة المقبلة.