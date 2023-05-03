وسلّم سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء - الرسالة لمدير مكتب ملك الأردن الدكتور جعفر حسان، .