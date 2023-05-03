حسام بدراوى: قواتنا المسلحة لها الحق فى أن نحييها ونؤيدها

قال الدكتور حسام بدراوى مستشار الحوار الوطنى، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى: "بلادنا تحتاج إلى حكم قوى بحيث لا يؤدى إلى الفوضى".

وأضاف السياسى الشهير: *قواتنا المسلحة لها الحق فى أن نحييها ونؤيدها، وعلينا الحفاظ على دورها فى حماية مصر".

وانطلقت اليوم فعاليات الجلسة الإفتتاحية للحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 إبريل 2022، تحت شعار "مساحات مشتركة"، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.

على مدار عام شهد مسار التحضير إلى جلسات الحوار أرقاماً هامة لها دلالات عده تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على كثافة المشاركة، تمثيل كل الأطراف، وثراء اللجان والجلسات.

تؤكد الأرقام أيضاً على أهمية الحوار في إنتاج مدونة توافق وأولويات للمرحلة المقبلة، تعكس مدى جدية الدولة ورغبتها مشاركة الجميع في رسم ملامح المستقبل بأيادي مصرية وشبابية مخلصة.

ووفقاً لما أعلنه مجلس الأمناء بالجلسة الافتتاحية منذ قليل جاءت الأرقام كالتالي:

- 21 عضواً بمجلس أمناء الحوار الوطني

- 3 محاور رئيسية للحوار ( سياسي-اقتصادي-اجتماعي)

- 23 اجتماع لمجلس الأمناء بالمرحلة التحضيرية

- 44 مقررا ومقرر مساعد بلجان الحوار

- 19 لجنة فرعية

- 113 قضية مطروحة للنقاش

- 250 ساعة عمل لمجلس الأمناء

- 2000 ساعة عمل لأعضاء الأمانة الفنية

- 180 ألف استمارة مقترح تلقتهم الأمانة عبر الموقع الإلكترونى