كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية فى الوراق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

فيما طلب النيابة العامة بسرعة تحريات رجال المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شقيق زوجته فى الوراق، نتيجة خلافات أسرية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض فى الوراق.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شاب أنهى حياة شقيق زوجته طعنا بسلاح أبيض نتيجة خلافات أسرية، حيث أصابه بجرح طعنى تسبب فى مقتله.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.