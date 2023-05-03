جلسة مباحثات بين وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب الأمريكى فى القاهرة

كتب أحمد جمعة

يجرى وزير الخارجية سامح شكرى، الأربعاء، مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثى فى مقر وزارة الخارجية بماسبيرو، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر "تويتر".

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن جلسة المباحثات بين وفدى مصر والكونجرس الأمريكى، برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى وكيفين مكارثى رئيس مجلس النواب الأمريكي، تطرقت لبحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.



مباحثات مصرية أمريكية في مقر وزارة الخارجية



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جانب من المباحثات بين الوزير شكري وكيفين مكارثي