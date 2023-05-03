جامعة الزقازيق تبدأ فعاليات المؤتمر الطلابى السنوى الثامن لكلية الصيدلة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهد اليوم الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فعاليات المؤتمر الطلابي الثامن لطلاب كلية الصيدلة ، تحت شعار (نحو رؤية علمية لتنمية الإبداع والابتكار الطلابي في كلية الصيدلة) ، والذي يقام تحت إشراف الدكتورة أمل الجندي عميد كلية الصيدلة ورئيس المؤتمر ، والدكتورة حنان النحاس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومنسق المؤتمر، وبحضور الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة بالشرقية ، الدكتورة نهلة يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نيرمين عوني المنسق لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والصيادلة والطلاب بالكلية.

وأشاد الدكتور عاطف حسين بالتنظيم المتميز للمؤتمر ، كما أثنى على طلاب كلية الصيدلة وتميزهم العلمي والخلقي على كافة المستويات، معرباً عن سعادته دائما بتواجده وسط طلاب الكلية، ومشيداً بروح التعاون التي تسود الكلية ومجهودات عميدة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى، كما حث الطلاب على الاستفادة من المشاريع والأنشطة الطلابية والاهتمام بها مع ضرورة الحرص على تنمية مهاراتهم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة أمل الجندى أن الكلية تسعي من خلال مثل هذه المؤتمرات إلى توفير بيئة علمية تتعامل مع الطالب كمحور أساسي للعملية التعليمية، وتنمي لديهم طاقات الإبداع والقيادة بشكل علمي وواقعي وفي هذا الإطار جاءت فكرة تنظيم المؤتمر الطلابي الثامن التي تهدف الكلية من خلاله إلى تعزيز مفهوم الإبداع والابتكار وتنمية الفكر العلمي البحثي للطالب.

وأضافت عميد كلية الصيدلة أن المؤتمر ضم أفكار الطلاب وأبحاثهم التي تم عرضها على الأساتذة المتخصصين من خلال عروض تقديمية مميزة وملصقات بجميع التخصصات الصيدلية .

جدير بالذكر أنه قام بالمشاركة بالمؤتمر فريق كبير من الطلاب والطالبات المتطوعين، وأسرة طلاب من أجل مصر ، حيث شاركوا جميعاً في إدارة وتنظيم قاعات المؤتمر وتوجيه الحضور ورعاية المشاركين من الطلاب بالاضافة إلى الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي ختام المؤتمر تسلم الدكتور عاطف حسين درعاً تذكارية ، كما قام بتكريم عددا من السادة الحضور ، والفائزين من الطلاب ، مع استعراض أبرز التوصيات حول الحلقات النقاشية خلال فعاليات اليوم.