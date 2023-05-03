تموين الأقصر تحرر 273 محضرا فى حملات على الأسواق والمخابز .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، حملات تموينية مكثفة بالاشتراك مع الجهات المختلفة على صومعة وشونة أرمنت ومطحن أرمنت، والمخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحلات الجزارة على مستوى المحافظة، للتأكد من الالتزام بالقوانين والتوجيهات الوزارية، وذلك بناءاً على تعليمات وتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه أسفرت تلك الحملات التموينية عن تحرير إجمالي عدد 273 محضر ومخالفة تموينية، شملت في مجال المخابز تحرير إجمالي عدد 120 مخالفة تموينية، منها 51 مخالف إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و27 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، و10 محاضر تصرف المخابز في عدد 44 جوال دقيق بلدي مدعم، و4 محاضر عدم وجود ميزان، و28 مخالفة متنوعة ( عدم وجود سجل زيارات - عدم وجود قائمة – عدم نظافة – بون صرف – عدم وجود ميزان ).

ويضيف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه في مجال الأسواق والمواد البترولية تم تحرير إجمالي عدد 153 محضر تمويني، و97 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع، ومحضرين عدم الإعلان عن وصول المقررات التموينية، و8 مخالفات بيع سلع بأزيد من السعر الجبري، و32 محضر عدم حمل شهادة صحية، و7 مخالفات غلق بدالين تموينين / مشروع جمعيتي بدون سند قانوني، و2 محضر عدم إعلان بدالين تموينيين عن أسعار مقررات تموينية، و5 مخالفات أخرى بالأسواق وضبط سلع بدون فواتير ومحظورة التداول بالأسواق.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، أن أبرز المحاضر و الأحراز والمضبوطات شملت ما يلي:- (منتهية الصلاحية: 40 عبوة زبادي - بدون فواتير: 4.5طن أعلاف دواجن - 8 كرتونة فلاتر - 40 كرتونة مقرمشات - 2 أسطوانة بوتاجاز داخل أحد المطاعم)، ويجرى استمرار الحملات للسيطرة على الأسواق والمخابز وردع المخالفين.



تموين الأقصر تحرر 273 محضر ومخالفة تموينية



ضبط كميات الدقيق فى حملات تموينية بالأقصر



وكيل تموين الأقصر خلال حملاته على الأسواق



