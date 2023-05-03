اليوم السابع
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تفاصيل الخسوف شبه الظلى للقمر المرتقب 5 مايو × 10 معلومات

الأربعاء، 03 مايو 2023 07:00 ص
تفاصيل الخسوف شبه الظلى للقمر المرتقب 5 مايو × 10 معلومات خسوف القمر - أرشيفية
كتب محمود راغب

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ينتظر هواة الظواهر الفلكية، خاصة ظاهرتى الكسوف والخسوف، خسوف قمرى خلال شهر مايو المقبل.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل خسوف القمر المرتقب، فى نقاط مبسطة كما يلى: 
 
1- الكرة الأرضية على موعد مع خسوف شبه ظلى للقمر الجمعة الموافق 5 مايو 2023.
 
2- يتفق توقيته مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1444هـ.
 
3- تغطي منطقة شبه ظل الأرض 96.4 % تقريباً من سطح القمر.
 
4- يُمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه.
 
5- يمكن رؤيته فى جنوب وشرق قارة أوربا - قارة أستراليا - معظم قارة آسيا - قارة أفريقيا - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي - القارة القطبية الجنوبية).
 
6- سوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات و ثماني عشرة دقيقة تقريباً.
 
7- هذا الخسوف يصعب رؤيته في مصر.
 
8- الفترة بين عامي 2001 و2100 سوف يكون هناك 224 كسوفا للشمس، سيكون بينهم 77 كسوفًا جزئيًا و 72 كسوفًا حلقيًا (اثنان منهم غير مركزيين)، و68 كسوفًا كليًا (بينهم ثلاثة غير مركزيين)، بينما سيكون هناك 7 كسوفات هجينة (بين الكسوف الحلقي والكلي)، ومن بين هذه الكسوفات سيكون هنالك كسوفان حلقيان غير مركزيان وآخر كلي غير مركزي.
 
9- الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية تستخدم كضوابط للتقويم الهجرى، و يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتاكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية حيث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.
 
10-  يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد.

الكسوف

الخسوف

الخسوفات

الكسوفات والخسوفات

كسوف الشمس

خسوف القمر



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