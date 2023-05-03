تفاصيل الخسوف شبه الظلى للقمر المرتقب 5 مايو × 10 معلومات

كتب محمود راغب

ينتظر هواة الظواهر الفلكية، خاصة ظاهرتى الكسوف والخسوف، خسوف قمرى خلال شهر مايو المقبل.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل خسوف القمر المرتقب، فى نقاط مبسطة كما يلى:

1- الكرة الأرضية على موعد مع خسوف شبه ظلى للقمر الجمعة الموافق 5 مايو 2023.

2- يتفق توقيته مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1444هـ.

3- تغطي منطقة شبه ظل الأرض 96.4 % تقريباً من سطح القمر.

4- يُمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه.

5- يمكن رؤيته فى جنوب وشرق قارة أوربا - قارة أستراليا - معظم قارة آسيا - قارة أفريقيا - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي - القارة القطبية الجنوبية).

6- سوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات و ثماني عشرة دقيقة تقريباً.

7- هذا الخسوف يصعب رؤيته في مصر.

8- الفترة بين عامي 2001 و2100 سوف يكون هناك 224 كسوفا للشمس، سيكون بينهم 77 كسوفًا جزئيًا و 72 كسوفًا حلقيًا (اثنان منهم غير مركزيين)، و68 كسوفًا كليًا (بينهم ثلاثة غير مركزيين)، بينما سيكون هناك 7 كسوفات هجينة (بين الكسوف الحلقي والكلي)، ومن بين هذه الكسوفات سيكون هنالك كسوفان حلقيان غير مركزيان وآخر كلي غير مركزي.

9- الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية تستخدم كضوابط للتقويم الهجرى، و يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتاكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية حيث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.