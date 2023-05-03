تعليم القليوبية تعلن استمرار الامتحانات غدا الخميس وفق الجداول المعلنة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، استمرار الامتحانات المقرر لها غدا الخميس الموافق 4 مايو 2023، حسب الجداول المعلن عنها مسبقا والتي تم نشرها بالمدارس علي مستوى المحافظة.

وفى إطار هذا السياق اجتمعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بمديرى الإدارات التعليمية للمرحلة الثانوية والإعدادية لمناقشة الأمور المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، بحضور إبراهيم الصغير مدير عام التعليم العام، وتامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية، عز الدين علام مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.

واستهلت سماح إبراهيم، الاجتماع، بتقديم الشكر للجميع على الجهود المبذولة طوال العام الدراسي وخلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، والشكر موصول كذلك لجميع العاملين بالمدارس وأعضاء التوجيه على الجهود المبذولة بشكل خاص فى حصول مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى مختلف الأنشطة والمسابقات.

عقب ذلك ناقشت، مع الحضور استعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى، حيث أكدت على ضرورة الالتزام بالمعايير المنظمة لأعمال الامتحانات والتأكيد علي منع الغش نهائيا والتأكيد علي نشر قانون 205 لسنة 2020 الذى أقره رئيس الجمهورية لعدم الإخلال بالامتحانات.

كما أكدت، على ضرورة الاهتمام بنظافة اللجان، والعمل على تعقيمها وتطهيرها "خاصًة دورات المياه" والتأكد من جاهزية اللجان الامتحانية مع توفير كافة أعمال الأمن والسلامة داخل المدارس، مشددة على توفير الهدوء والأمن والأمان داخل اللجان الامتحانية وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا من قبل الطلاب والمعلمين.