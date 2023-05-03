"تعليم البحيرة" تنهى استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التعليم بالبحيرة اتمام الاستعدادات الخاصة بإجراء امتحانات الشهادة الاعدادية بكافة مراكز محافظة البحيرة، مضيفا أنه تم توجيه مديرى الادارات التعليمية بتنفيذ القرارات الخاصة بإجراء امتحانات الشهادة الاعدادية والتى تنطلق يوم الأحد 14مايو حتى يوم السبت 20 مايو الجارى بكل حزم وقوة تحقيقا للشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن هناك خطة متكاملة لتجهيز مقار المدارس لإجراء الامتحانات بكل سهولة ويسر ومواجهة أى محاولات للغش بين الطلاب خاصة الغش الإليكترونى.

وشدد يوسف الديب وكيل وزارة التعليم بالبحيرة على تحقيق معايير الجودة فى جميع أعمال التصحيح ورصد النتائج ومراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات وعدم استخراج أى نتيجة قبل اعتمادها بشكل رسمى واتخاذ اجراءات اعلان النتائج.

وأشار إلى تشكيل لجنة قانونية للتوجه إلى لجان سير الامتحان عند الحاجة لحل المشكلات التى تطرأ أثناء سير الامتحانات وكذلك حظر كتابة أو طباعة أو تصوير الاسئلة خارج المدرسة أو المطبعة السرية للمديرية أو الإدارة التعليمية.

كما أكد الديب على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية ومراعاة وقت الاجابة وعدم التطرق إلى أى موضوعات خلافيه أو سياسية أو حزبيه تتعارض مع المفاهيم الأخلاقية المتعارف عليها، لافتا إلى أن تسريب الأسئلة مسئولية واضع الامتحان والطباعة والتخزين أما الغش مسئولية رئيس اللجنة والمراقبين الأوائل والمراقبين والملاحظين ومعاونيهم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على عدم انفراد معلم واحد بورقة الاجابة بل يجب التصحيح من خلال لجنة تقدير وفقا لمحضر تصحيح وفى حالة وجود معلم واحد بالمدرسة يمكن اشراك معلمين من مدارس أخرى أو من التوجيه أو من مواد أخرى داخل المدرسة وبكون التصحيح وفقاً لنموذج إجابة، مشيرا إلى أن مدير المدرسة مسئول عن تشكيل كنترولات مدرسته وعليه أن يختار من معلمى المدرسة أصحاب الخبرة والنزاهة وفقاً للقواعد والتعليمات وأخذ اقرارات الموانع اللازمة على المرشحين.

كما أشار إلى الالتزام بتعليمات المطبعة السرية الخاصة برؤساء مراكز توزيع الاسئلة المكلفين من قبل الإدارة التعليمية وكذلك عدم السماح بدخول التليفون المحمول مع الطلاب لعدم حدوث أى حالات غش ولا يسمح بإستخدام النليفون المحمول فى اللجنة نهائياً الا لرئيس اللجنة فيما يخص الامتحانات فقط.