اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مايو 2023 01:27 م
أكرم القصاص
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تعرف على الإطار الزمنى للحوار الوطنى (إنفوجراف)

الأربعاء، 03 مايو 2023 01:15 م
تعرف على الإطار الزمنى للحوار الوطنى (إنفوجراف) الإطار الزمنى للحوار الوطنى

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تنطلق اليوم الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني"، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.

بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.

كما تبدأ جلسات لجان الحوار الوطنى لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، الأحد القادم الموافق 7 مايو، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.

وقبل الوصول إلى هذه كان هناك إطار زمنى للحوار والوطنى، والمرور بعدة محطات دارت خلال العديد من المناقشات المهمة والحاسمة:

الإطار الزمنى للحوار الوطنى

الحوار الوطنى

الاطار الزمنى للحوار الوطنى

اهداف الحوار الوطنى



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