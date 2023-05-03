اليوم السابع
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تعرف على استعدادات جامعة بنها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى

الأربعاء، 03 مايو 2023 01:00 ص
تعرف على استعدادات جامعة بنها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى امتحانات الجامعات - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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واصلت جامعة بنها بقيادة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2022 – 2023، والتى من المقرر أن تبدأ خلال شهر مايو الجارى من خلال إعلان جداول الامتحانات، والعمل على تجهيز اللجان والقاعات، وتوفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.
 
وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" استعدادات الجامعة لانطلاق الامتحانات بكلياتها المختلفة، والتى جاءت على النحو التالي:
- من المقرر أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال مايو الجارى.
- تم التأكيد على إعلان جداول الامتحانات بأماكن واضحة بالكليات والأقسام التابعة لها.
- العمل على تجهيز اللجان والقاعات
- توفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.
- رفع حالة الطوارئ فى الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية والتمريض.
- توفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أية حالات طارئة خلال الامتحانات.
- توفير الملاحظين من الجهاز الإدارى.
- إلغاء جميع الإجازات على كافة المستويات خلال فترة الامتحانات.
- تكليف أفراد الدفاع المدنى بالإدارة العامة للأمن الإدارى بفحص وصيانة والتأكد من سلامة طفايات الحريق ومتابعة اشتراطات الحماية المدنية داخل القاعات.
- منع اصطحاب التليفونات المحمولة سواء للطلاب أو المراقبين داخل لجان الامتحانات.

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