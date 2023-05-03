تشييع جثمان المستشار عبدالله عصر بمسقط رأسه سنتريس فى المنوفية.. صور

انطلقت الجنازة من مسجد أبو فراج بقرية سنتريس، وسط حضور كبير من الشخصيات والقيادات بحضور المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمحامى العام، واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية الاسبق، وعدد من القيادات التنفيذية والتشريعيه ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب، حيث من المقرر أن يتم إقامة العزاء للفقيد بالسرادق المقام أمام منزله.

كان المستشار عبدالله أمين محمود عصر قد أدى في يوليو 2019 ، اليمين القانونية، أمام رئيس الجمهورية رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

وهو من مواليد 7/8/1950 حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1973بتقدير جيد جداً - وعين معاوناً للنيابة في ديسمبر من ذات العام - وتدرج في وظائفها حتى عين قاضياً بالمحاكم الابتدائية في 1/10/1981 ثم رئيساً للنيابة العامة حتى ندب للعمل بالتفتيش القضائي ثم محامياً عاماً بالنيابة العامة 1990.

- رشح للعمل قاضياً بمحكمة النقض عام 1994 ثم نائباً لها عام 1996.

- ندب للعمل رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض منذ عام 2010 حتى 2019، بالإضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة.

- تم ندبه عضواً بمجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة لمدة عامين بجانب عمله .

- تمت إعارته نائباً لرئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية لمدة ست سنوات ورئيساً الدائرة بمحكمة القيم بالنقض.