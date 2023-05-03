تشميع مخبزين وتحرير 4 محاضر إشغال طريق خلال حملات متتالية بالدقى

كتبت - مرام محمد

شن حى الدقى حملات رقابية متتالية على عدد من المناطق الحيوية؛ لإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية والتأكد من التزامها باشترطات الحماية المدنية ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت، كما كثف الحي حملات رفع إشغالات وتعديات المطاعم والمقاهي والمحال التجارية على حرم الطريق لتحقيق الانضباط، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

وفي هذا الإطار، شن الحى تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح وتحت غطاء أمني من شرطة ومباحث المرافق حملة صباحية لتنفيذ قرارت غلق وتشميع مخبزين عيش سياحي لمخالفتهما اشتراطات الحماية المدنية وإدارتهما دون ترخيص، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وشهدت الحملة إزالة تعديات بعض المحال التجارية على الأرصفة وإعادة الرصيف للمشاة مع تحرير محاضر للمخالفين.

وخلال حملة مسائية على الكافيهات المخالفة بمنطقة المساحة وشارع هارون، قام الحي برفع 276 حالة إشغال وتحرير 4 محاضر إشغال طريق ، إلى جانب كلبشة 8 سيارات وتحرير غرامات فورية حيالهم لمخالفتهم الشروط البيئية، وذلك بإلقاء مياه ملوثة ناتجة عن غسيل السيارات على الطريق العام وتسببهم فى إتلاف الأسفلت.