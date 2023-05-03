اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مايو 2023 09:49 ص
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تشميع مخبزين وتحرير 4 محاضر إشغال طريق خلال حملات متتالية بالدقى

الأربعاء، 03 مايو 2023 09:49 ص
تشميع مخبزين وتحرير 4 محاضر إشغال طريق خلال حملات متتالية بالدقى تشميع مخبزين وتحرير 4 محاضر إشغال طريق خلال حملات متتالية بالدقى
كتبت - مرام محمد

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شن حى الدقى حملات رقابية متتالية على عدد من المناطق الحيوية؛ لإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية والتأكد من التزامها باشترطات الحماية المدنية ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت، كما كثف الحي حملات رفع إشغالات وتعديات المطاعم والمقاهي والمحال التجارية على حرم الطريق لتحقيق الانضباط، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وفي هذا الإطار، شن الحى تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح وتحت غطاء أمني من شرطة ومباحث المرافق حملة صباحية لتنفيذ قرارت غلق وتشميع مخبزين عيش سياحي لمخالفتهما اشتراطات الحماية المدنية وإدارتهما دون ترخيص، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات.
 
وشهدت الحملة إزالة تعديات بعض المحال التجارية على الأرصفة وإعادة الرصيف للمشاة مع تحرير محاضر للمخالفين.
 
وخلال حملة مسائية على الكافيهات المخالفة بمنطقة المساحة وشارع هارون، قام الحي برفع 276 حالة إشغال وتحرير 4 محاضر إشغال طريق، إلى جانب كلبشة 8 سيارات وتحرير غرامات فورية حيالهم لمخالفتهم الشروط البيئية، وذلك بإلقاء مياه ملوثة ناتجة عن غسيل السيارات على الطريق العام وتسببهم فى إتلاف الأسفلت.
 
 
رفع إشغالات المقاهي خلال حملة في الدقي
رفع إشغالات المقاهي خلال حملة في الدقي

حملة لرفع الإشغالات بالدقي
حملة لرفع الإشغالات بالدقي

تشميع مخبزين في الدقي للعمل دون ترخيص
تشميع مخبزين في الدقي للعمل دون ترخيص

تشميع مخبزين في الدقي لمخالفة اشتراطات الحماية المدنية والعمل دون ترخيص
تشميع مخبزين في الدقي لمخالفة اشتراطات الحماية المدنية والعمل دون ترخيص

تشميع مخبزين بالدقي لمخالفة اشتراطات الحماية المدنية
تشميع مخبزين بالدقي لمخالفة اشتراطات الحماية المدنية

تشميع مخبزين في الدقي لمخالفة اشتراطات الحماية المدنية
تشميع مخبزين في الدقي لمخالفة اشتراطات الحماية المدنية
 

حي الدقي

محافظة الجيزة

الجيزة

حملة اشغالات

اشغالات المقاهي

تعديات

مخالفات المخابز



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