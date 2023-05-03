تحليق 50 بالونا طائرا فى سماء الأقصر على متنها 1400 سائح.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حلقت فى سماء غرب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، حوالي 50 رحلة بالون طائر من مطار البر الغربي أقلت على متنها 1400 راكب من السياح القادمين للإستمتاع فى الأقصر من حول العالم، وسط أجواء سياحية مميزة ومبهجة، وبإشراف العميد عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون الطائر بالأقصر.

وفى هذا الصدد صرح أحمد الطيب ممثل اتحاد شركات البالون الطائر فى الأقصر، أنه تشهد رحلات البالون الطائر إقبال سياحى مميز من الدول الأوروبية ودول شرق آسيا وأمريكا الجنوبية والشمالية، وحلقت فى سماء البر الغربي اليوم، 50 رحلة بالون طائر من مطار البر الغربي أقلت على متنها 1400 راكب من السياح، موضحاً أنه تقدم الشركات دعم كبير للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات.

ويضيف أحمد الطيب لـ"اليوم السابع"، أن تلك الرحلات تساهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر، مؤكداً على أنه تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة حيث تبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.

ومن الجدير بالذكر أنه تعتبر رحلات البالون الطائر، من أهم رحلات المغامرة والأقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما أدى لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التي تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، حيث أن شركات البالون الطائر الـ19 تبدء فجراً للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا، ويتم البدء فى الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع أقصى 1500 قدم من نهر النيل، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، موضحاً أنه يتم الاستمتاع بمعابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.



البالون الطائر سحر خاص فى الأقصر



تجهيز البالونات للتحليق غرب الأقصر



جانب من تجهيز البالون غرب الأقصر







