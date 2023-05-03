اليوم السابع
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"بيطرى الغربية" يضبط كميات لحوم وأسماك غير صالحة خلال حملاته التفتيشية

الأربعاء، 03 مايو 2023 09:37 م
"بيطرى الغربية" يضبط كميات لحوم وأسماك غير صالحة خلال حملاته التفتيشية محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية جهود الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطرى لفرض وإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ذات الأصل الحيوانى، حيث قامت المديرية بتحرير عدد 42 محضرا وضبط 4485 كجم لحوم وأسماك غير صالحة للاستخدام، خلال حملاتها التفتيشية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 

وأكد رحمى، أن المحافظة تكثف وبقوة من الحملات التفتيشية على منافذ بيع السلع والأسواق لمراقبة الأسعار وجودة السلع المعروضة للمواطنين، مشددًا على الجهات المنوط بها بأعمال المراقبة والتفتيش بعدم التهاون مع المخالفين وإحكام الرقابة والمتابعة على الأسواق بالمحافظة.

 

ومن جانبه أكد الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطرى أن كمية اللحوم المضبوطة تنوعت بين 4473,3 كجم من الأسماك إلى جانب 11,6 كجم من اللحوم المصنعة.

 

 وأضاف أنور، أن المديرية ستستمر فى إطلاق وتوجيه الحملات التفتيشية على الأسواق للاطمئنان على جودة السلع ذات الأصل الحيوانى المباعة فى أسواق ومنافذ البيع بالمحافظة.

 


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