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بدء مؤتمر وزير التعليم لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023

الأربعاء، 03 مايو 2023 08:21 م
بدء مؤتمر وزير التعليم لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023، والرد على استفسارات أولياء الأمور والطلاب، إضافة إلى إعلان عدد الأسئلة الاختيارية فى كل مادة، ومن المقرر أن يوجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رسالة طمأنة إلى طلبة الثانوية العامة بشأن أسئلة الامتحان والتصحيح الإلكترونى.

ويحضر المؤتمر خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ورمضان محمد رمضان مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي.

وكانت الوزارة، أعلنت جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث تبدأ،  من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.


التربية والتعليم

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تصحيح الأسئلة المقالية

إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023

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